A Cuneo un torneo benefico di padel per salvaguardare le api in via d'estizione

Si è tenuto nella giornata di oggi, domenica 23 ottobre c.a. il torneo di beneficienza presso il “Padel Vis Cuneo” in viale Angeli, organizzato dai ragazzi del “Leo Club - Busca, Cuneo e Valli” in aiuto e salvaguardia delle api in via d’estinzione.

Qualche settimana fa è avvenuto un incontro tra la consigliera Noemi Mallone (FDI), l’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis e il vice presidente del “Leo Club” Stefano Mattio, per trovare una soluzione confacente alla tutela delle api e del miele.



Dopo tale incontro, su consiglio dell’assessore, i ragazzi del “LEO CLUB”, sezione giovanile del “Lions Club” hanno deciso di destinare il ricavato del torneo all’acquisto di un’arnia denominata “Top Bar” da inserire all’interno del parco fluviale, in Cuneo.

La particolarità di questa arnia risiede nel fatto di riprodurre il naturale ambiente delle api, per un’apicoltura etica e non invasiva.



Grazie alla numerosa partecipazione odierna i ragazzi hanno raccolto la somma di 360 euro da destinare a tale importante progetto.



Anche il presidente del Lions Club, Franco Civallero è soddisfatto del risultato raggiunto e del nobile progetto portato avanti dal gruppo giovanile.



Si ringraziano tutti i partecipanti al torneo, in particolare il presidente del Leo Club, Matilde Bertoglio, l’officier Matteo Ghio, il vice cerimoniere Miriam Revelli e il socio Lorenzo Conte.

E i proprietari del “Padel Vis Cuneo”, Luigi e Gianluca Viscusi per aver contribuito all’iniziativa e reso possibile questo importante momento di ritrovo e solidarietà.