A Ceva un pomeriggio dedicato alla somministrazione del vaccino anti influenzale

Il Comune di Ceva ed il Distretto Sanitario ASL CN1, nella persona della dott.ssa Ornella Righello, organizzano in collaborazione con i medici di base, dott. Claudio Bertino, dott. Giuseppe Biondo, dott. Paolo Fogliacco, dott.ssa Esterina Rottura e dott.ssa Mariella Saponara, un pomeriggio di somministrazione del vaccino antinfluenzale, presso la palestra delle scuole elementari in via Bocca.

L’appuntamento è per il giorno 28 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 e riguarderà i mutuati, aventi diritto, dei medici condotti aderenti all'iniziativa.