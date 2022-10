Cissone: altri 270 mila euro per il progetto da 2 milioni dedicato alla Filiera della Langa Vinatera

Un impulso per il lavoro giovanile e in chiave turistica.

Questi sono i due importanti aspetti su cui il comune di Cissone punta per la crescita dell’offerta professionale ed economica. Ed ora che sono arrivati i 270 mila Euro dalla Regione Piemonte, i lavori prendono ossigeno ulteriore su un progetto da complessivi 2 milioni di Euro.

Stiamo parlando del potenziamento e completamento dello spazio sociale e culturale presso la filiera della Langa Vinatera, i cui lavori sono iniziati da un po’ con la realizzazione della cantina interrata, e proseguiranno per almeno due anni.



"Stiamo realizzando uno spazio dedicato ai giovani - afferma il sindaco Eugenio Baudana - che vogliono imparare a lavorare la vigna per la produzione dell’Alta Langa Docg, ed un luogo dove poter fare cultura e incontrarsi anche in chiave turistica per conoscere le denominazioni dei nostri territori attraverso degustazioni, convegni, incontri in enoteca.

La cantina che stiamo realizzando è il primo passo per una struttura che vediamo come un’opportunità di crescita. Sulle nostre colline sono presenti cantine importanti che spero aderiranno al questa iniziativa che vuole portare Cissone ad essere un punto di riferimento per la valorizzazione dell’Alta Langa".