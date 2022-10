La Michelin si fermerà il 31 ottobre. Avviata la richiesta per la cassa integrazione

La Michelin di Cuneo farà richiesta di cassa integrazione all'Inps per i mesi di novembre e dicembre, più precisamente dal 31 ottobre al 31 dicembre.

In estrema sintesi è quanto è emerso dall'incontro tra le parti avvenuto questo pomeriggio, martedì 25 ottobre, dove è stata siglata la procedura.

Dalla comunicazione emanata ai dipendenti si evince come lo stabilimento di Ronchi si fermerà per un giorno, il 31 ottobre. L'altro stop in programma sarà per sabato 5 novembre con molti reparti che si fermeranno sui tre turni.

La richiesta di cassa integrazione potrebbe essere usata parzialmente secondo l'andamento del mercato e la gestione delle risorse, soprattutto energetiche. Gli stop, come è successo a fine settembre con la festa di San Michele, saranno valutati settimanalmente, ma questa volta l'azienda potrà usufruire della cassa aperta per i due mesi che restano da qui alla fine del 2022.