In preghiera con le Sorelle Clarisse di Bra e ‘Santi nella notte’

Manca pochissimo al 31 ottobre. Se ‘dolcetto o scherzetto’ vi ha stufato e non avete voglia di andare in giro, casa per casa, a raccogliere caramelle, eccovi servita su un piatto d’argento la soluzione che fa per voi.

‘Santi nella notte’ con le Sorelle Clarisse di Bra è la risposta di preghiera a quell’americanata di Halloween. Un’esperienza diversa, un avvicinamento a Cristo in una notte che prima di ogni altra cosa è la notte dei Santi, alla ricerca del senso di una festa.

Nasce come un’alternativa di raccoglimento alla ricorrenza laica di Halloween la celebrazione di lunedì 31 ottobre organizzata presso la chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3).

In calendario le confessioni individuali dalle ore 15.30, la preghiera del Rosario alle ore 20.30, Messa di tutti i Santi alle ore 21 e adorazione eucaristica non stop dalle ore 22. Martedì 1° novembre è la festa di Ognissanti e la Messa è in programma alle ore 8.