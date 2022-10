Per 22 anni ha gestito la lavanderia Fiamma Jet di Cuneo. Venerdì l'ultimo saluto a Daniela Rio

E' morta a 57 anni Daniela Rio, titolare della lavanderia "Fiamma Jet" di via Via Carlo Emanuele Terzo a Cuneo. Due anni fa la scoperta del tumore, un linfoma che non le ha dato scampo.

La donna lascia il marito Daniele Ristorto, i figli Alessandro e Davide con Dalila, gli adorati nipoti Francesco e Ludovica, la mamma Giusy, il fratello Fabrizio.

I funerali verranno celebrati venerdì 28 ottobre alle 10 presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Cuneo, dove domani, alle 17.30, si terrà la Recita del Rosario.

Da 22 anni gestiva la lavanderia tintoria di Cuneo, dopo aver avuto l'attività anche a Madonna delle Grazie e a Caraglio. Stirare era la sua passione, tanto da averne fatto un mestiere, come sottolinea il figlio Alessandro. "Era una mamma e una nonna fantastica. La famiglia per lei è sempre stato tutto", racconta con la voce commossa. "Se ne è andata serenamente. Questa è la cosa più importante".

La famiglia chiede che non siano offerti fiori ma che vengano fatte donazioni per la ricerca alla Lilt di Cuneo. "Lei ha sempre donato, anche prima di scoprire di essere ammalata. E' ciò che vorrebbe che facessero tutti quelli che l'hanno conosciuta e le hanno voluto bene".