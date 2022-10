Il prossimo anno la CISL avrà una nuova sede ad Alba

Dopo almeno 20 anni nei quali sono stati fatti vari tentativi, ieri (27 ottobre) al Alba si è firmato presso lo studio del notaio Marco Stra il rogito che porterà, nella primavera del prossimo anno, ad avere una nuova sede albese.

Sono passati quasi tre anni dalla prima elezione del segretario generale Enrico Solavagione, e della sua Segreteria e per il Segretario fu uno dei primi impegni che la Segreteria UST si assunse. Oggi si è portato a compimento il progetto.

La nuova sede, sita in corso Europa, più moderna e funzionale, permetterà di rafforzare l’attività sindacale della CISL sul territorio albese a sostegno di lavoratori, di pensionati, famiglie e immigrati. Infatti tutti i servizi della CISL, dall’assistenza fiscale (CAF), al patronato (INAS), saranno tutti dislocati in un’unica sede. Una sede posizionata nelle vicinanze del centro storico e con a disposizione comodi parcheggi.

"Oggi è un giorno storico per tutta la Cisl provinciale e per gli albesi – ha dichiarato il segretario generale Enrico Solavagione. - "Ci siamo impegnati a fondo per ottemperare all’impegno preso. Devo ringraziare tutte le Federazioni che hanno appoggiato il progetto ed in particolare la FAI, LA FNP ed il Patronato INAS per il contributo economico".

"Voglio ringraziare i miei amici della Segreteria UST Francesco e Tiziana e naturalmente il nostro consulente amministrativo Imero Negri per il grande impegno profuso in questi mesi. Il periodo storico è piuttosto complesso – conclude Solavagione, - ma in questi anni vogliamo ammodernare e rendere ancora più accoglienti tutte le sette sedi della provincia. I lavori per la nuova sede inizieranno al più presto. La sede potrebbe essere inaugurata entro i mesi di marzo o aprile del prossimo anno. Dobbiamo tutti quanti guardate al futuro con ottimismo, la Cisl di Cuneo in questi difficili anni ha sempre lavorato in modo coeso, unito, compatto perché i momenti difficili si superano restando tutti uniti. Anche per i Segretari di categoria FNP e FAI è un giorno importante."

"Un traguardo importante – ha dichiarato il segretario generale FNP Cisl Cuneo Matteo Galleano, - in un territorio importante quello di Alba che la Fnp di Cuneo rimarca con la nuova sede, che coincide con date importanti come i 70 anni di costituzione e terra di Cesare Delpiano importante sindacalistica della CISL e albese. E con orgoglio che riteniamo questo atto un giusto riconoscimento all’impegno dei nostri collaboratori sindacali e per gli iscritti alla Fnp e alla CISL".

"Per la Fai Cisl di Cuneo l'acquisto della nuova sede di Alba è un traguardo importante – ha dichiarato il segretario generale FAI Cisl Cuneo – Antonio Bastardi, - che ci rende orgogliosi e ci dà un ulteriore stimolo per continuare al meglio la nostra missione di sindacalisti".