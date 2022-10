Salta la castagnata nella scuola di Brossasco, la Pro loco: "La dirigente non ci ha risposto"

Egregio Direttore,

E’ il direttivo della Proloco di Brossasco che Le scrive per segnalare un fatto veramente spiacevole accaduto qualche giorno fa.

Ogni anno, come da tradizione, in questo periodo la Proloco organizza una castagnata, che di solito avviene nel cortile della scuola in uno dei giorni del rientro pomeridiano, per la gioia generale dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Questa volta più che mai, dopo le restrizioni degli ultimi anni, eravamo particolarmente emozionati all’idea di poter offrire nuovamente tale opportunità ai nostri piccoli compaesani. La proposta d’altra parte è stata accolta con entusiasmo dalle insegnanti, le quali subito si sono attivate per inoltrare la richiesta di autorizzazione alla Dirigente.

Malgrado i diversi solleciti, però, non si è ottenuta nessuna risposta da parte della stessa: pertanto, in mancanza di formale autorizzazione, l’evento è stato inevitabilmente annullato, con grande dispiacere da parte di tutti.

Al rammarico si è aggiunto però un fatto: veniamo a conoscenza che in una scuola dello stesso Istituto Comprensivo un evento analogo è stato approvato. Ovviamente questo, pur nella consolazione che qualcuno abbia potuto godere di questa piacevole esperienza, ci rattrista maggiormente, perché tutti i bambini sono uguali e tutti si meritano momenti comunitari di genuina e semplice spensieratezza.

Ringraziamo per l’attenzione.

Cordiali Saluti

Il Direttivo della Proloco di Brossasco