Il governatore del distretto Lions 108IA3 al Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita

Martedì 25 ottobre si è svolta la visita del Governatore del Distretto Lions 108IA3 al Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita.

In una serata partecipata, presso il ristorante “Il Nuovo Monarca”, prima il direttivo e poi tutti i soci hanno potuto confrontarsi su come verrà svolto il nostro ruolo di servizio a favore dei più bisognosi nell’anno Lionistico 2022/2023.

Le linee guida lasciateci dal Governatore sono state: conoscere per comprendere meglio i bisogni di coloro che andremo ad aiutare, coinvolgere sia i Clubs vicini sia altre associazioni nell’azione di supporto a famiglie, scuola, anziani, comunicare per far conoscere a tutti l’importante azione di aiuto che cerchiamo di fornire.

“Rimanendo nel solco dei temi Lionistici, quali il diabete, la vista, la raccolta degli occhiali usati, le grandi emergenze, sia nazionali, sia internazionali, abbiamo condiviso la necessità di dedicarci con maggiore attenzione alle pesanti emergenze che potrebbero verificarsi sul territorio di nostra competenza: caro bollette, aumento dei costi alimentari e dei libri scolastici, bisogni delle case di riposo e delle scuole del nostro territorio. Cercheremo di confrontarci con altre associazioni del territorio, che come noi, cercano di dare supporto ai più bisognosi” questo dichiara il presidente Matteo Quaglia.

Durante la serata sono stati consegnati riconoscimenti per l’appartenenza al nostro Club a due Amici: Davide Omento per i suoi quindici anni di adesione, Piersandro Mina per i suoi primi cinque anni.