A Beinette si festeggiano le leve che terminano con 1 e 6

Come nei Comuni vicini, anche a Beinette, dopo la festa delle leve dei nati negli anni che terminano con 2 e 7 di settembre, si prova a recuperare quelle saltate per la pandemia negli ultimi due anni.

Domenica 20 novembre si ritrovano i nati negli anni che terminano per 1 e 6. Il programma è lo stesso: ritrovo alle 10 in Piazza Umberto I, Messa alle 10,30, pranzo alle 13 dal ristorante “La Ferriera – Da Nona” a Pianfei. Il prezzo di 50 euro comprende pranzo con musica ed offerta alla Parrocchia, non include la fotografia e le coccarde (per cui ogni leva deve provvedere per conto proprio). Sono invitati anche i nati nel 2006, 2011 e 20269.

Le prenotazioni devono arrivare entro questo venerdì 5, versando l’intera quota, al proprio rappresentante di leva.

Informazioni si possono avere: per la leva 2001 al 328.6479319, per il 1996 al 345.5940726, per il 1991 al 346.8472264, per il 1986 al 349.7477543, per il 1981 al 340.3349969, per il 1976 al 334.3232198, per il 1971 al 333.8941082, per il 1966 al 349.7397393, per il 1961 al 335.7699178, per il 1956 al 345.8700173, per il 1941, 1936 e 1931 alla «Tabaccheria Da Steu».