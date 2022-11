Lavori quasi ultimati alla nuova palestra scolastica di Mondovì Piazza, ma manca l'allacciamento al gas

Sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova palestra scolastica di Mondovì Piazza in via della Polveriera.

Si sta provvedendo alla colorazione degli esterni e all'implementazione delle schermature per rendere più gradevole esternamente la struttura, vicino alla quale saranno piantumati anche alcuni alberi.

I lavori, però, stentano a chiudersi a causa del mancato allacciamento al gas, fondamentale per garantire il riscaldamento e la conseguente fruizione della palestra.

Per l'edificio non ha è ancora stato fatto l'allacciamento. Da quanto si apprende, Italgas, non avrebbe ancora provveduto al'intervento che sarebbe già stato anticipatamente pagato dalla Provincia.

In questo senso sono in corso interlocuzioni tra Comunee Provincia con la società per sollecitare l'intervento.