Intervento dei vigili del fuoco provinciali, nella serata di ieri (mercoledì 2 novembre), a Battifollo.

Coinvolto un essicatoio di castagne ubicato in via Bosco, andato a fuoco per cause ancora da determinare. Non si segnala la presenza di feriti.

In azione a partire dalle 21.30 le squadre di Mondovì, Ceva e Garessio.