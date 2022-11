L'Atl del Cuneese a Palermo per l'evento: "La Sicilia atterra in Piemonte, territori lontani mai così vicini"

Si avvicina la stagione invernale e continuano le azioni promozionali dell’ATL volte a favorire la conoscenza della destinazione turistica cuneese sul mercato nazionale ed internazionale. Dopo gli incontri organizzati dall’ATL a Torino, Bologna e Roma per presentare il Cuneese a giornalisti e operatori e alle numerose presenze ai saloni fieristici d’Italia e d’Europa, oggi venerdì 4 novembre, tappa a Palermo per un primo incontro mattutino rivolto a tour operator e agenzie di viaggio, intitolato “Alla scoperta dei paesaggi, dalle Langhe alle Alpi Cuneesi”. L’incontro è stato introdotto dall'Assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio e dal Presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris. Pomeriggio dedicato invece alle istituzioni e ai dirigenti scolastici degli istituti ad indirizzo turistico alberghiero con un convegno divulgativo.

Presente all’iniziativa la Vice Presidente dell’ATL Gabriella Giordano che ha illustrato il Cuneese, con particolare riferimento all’approssimarsi della stagione invernale: “Le stazioni sciistiche e i centri fondo del Cuneese offrono grande varietà di piste e di percorsi e sono quindi ideali per il battesimo dello sci. – ha esordito in occasione delle presentazioni in Sicilia – Grazie ai voli diretti sull’aeroporto di Cuneo Levaldigi, godere di un breve soggiorno o di una vacanza sulla neve non è mai stato così comodo!”

L’iniziativa della Regione Piemonte, è stata realizzata con il supporto di Visit Piemonte e grazie alla collaborazione di ACA, l’Associazione Commercianti Albesi, Confcommercio Palermo, Cuneo Airport, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e l’ATL del Cuneese, con i consorzi turistici Conitours e Langhe Experience.