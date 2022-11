Dolore a Ceva per la prematura scomparsa di una giovane ragazza morta in Australia

Lutto nella comunità di Cosseria, paese in provincia di Savona dove era nata, ma anche nel cuneese, esattamente a Ceva, dove aveva studiato conseguendo il diploma da estetista presso il CFP locale.

È mancata prematuramente Jasmin Kassi, una giovane 23enne di origine italo-ivoriana.

"La famiglia chiede un sostegno per poter effettuare il rimpatrio - spiega il primo cittadino Roberto Molinaro - Eventuali offerte si possono recapitare presso la farmacia di Cosseria".

Jasmin, 24 anni, dolcissimi occhi neri e una fame di imparare che non finiva mai, si era formata anni fa come estetista, professione per cui era davvero portata e che le aveva dato molte soddisfazioni: dapprima sulle navi da crociera e poi in un resort in Australia. Anche lontana era rimasta profondamente legata alla sua scuola e alle compagne di classe che oggi cercano di trovare i fondi e il modo per permettere alla famiglia di riportare a casa la salma per un ultimo saluto.

"Ai genitori, al fratello e agli amici, a nome personale e dell'amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze", conclude il primo cittadino Molinaro.

“Ricordo Jasmin come una studentessa esemplare, determinata, entusiasta, felice di vivere, sempre disponibile ad ogni attività e ad ogni progetto scolastico ed extrascolastico" - scrive Simona Giacosa, Responsabile della sede di Ceva del Cfpcemon.

“Jasmin l’immagine che mi accompagnerà di Te è quando raggiante sei venuta a trovarmi per raccontare del tuo imminente nuovo lavoro sulle navi Costa Crociere, eri al settimo cielo seppur spaventata rispetto alla lontananza dalla tua mamma, questo ti preoccupava ma la tua determinazione e la tua voglia di vita hanno prevalso. Sono orgogliosa che Tu sia stata una studentessa del nostro Istituto, io e tutti i tuoi insegnanti ti ricorderemo con affetto e ti porteremo nel cuore. Voglio salutarti con questa frase di Sant’Agostino: Il mondo è come un libro e chi non viaggia ne conosce una pagina soltanto. Buon viaggio Jasmin” - conclude Simona Giacosa.

Oltre alla raccolta avviata in paese, ne è stata aperta una dalle sue ex compegne di classe sulla nota piattaforma GoFundMe.Oppure con un bonifico intestato alla mamma: Altomare D’Angelico IBAN IT07B0306949330100000031299