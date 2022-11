Come avere più follower su Instagram: da 0 a 10k follower

Vuoi avere più follower su Instagram ma non sai da dove cominciare? Abbiamo provato a scrivere una piccola guida per aiutarti nel processo.

Se lavori con i social è normale aver necessità di aumentare il numero di follower Instagram legati al profilo della tua attività. Questo è indispensabile per poter arrivare a chiedere le collaborazioni alle aziende più importanti di un dato settore.

Questo è importante perché, nel settore, la metrica che viene utilizzata per definire quanto è interessante un profilo è proprio il numero di follower del profilo stesso e funziona come una cartina al tornasole.

Chi punta ad aumentare il numero di follower di Instagram deve sapere fin da subito che non è un processo immediato ma un qualcosa che si snoda nel corso di diversi mesi. La corsa che va da zero a 10k follower, in sostanza, è lunga ma non impossibile da portare avanti. Chi ha fretta può utilizzare servizi come Instapiu a suo vantaggio, gli altri invece possono provare a seguire una pletora di trucchi diversi che possono aiutare.

Per scoprire questi trucchi è necessario capire come funziona il sistema che regola la vita di oltre 2 miliardi di utenti attivi tutti i mesi. Andiamo insieme a comprendere come funziona il social media Instagram e come quindi è possibile un grande numero di follower.

Fare più follower su Instagram con i gruppi

Sapete come fanno diversi influencer a crescere rapidamente sulla piattaforma? Entrano all’interno dei cosidetti engagement groups.

Anche se può essere allettante unirsi a questo genere di gruppi la realtà dei fatti è una sola: entrando in questi gruppi si ottengono follower soltanto da una specifica nicchia. Questo genere di gruppi è infatti diviso per settori: viaggi, bellezza, moda e altro.

Non tutti i tipi di profili quindi possono essere potenziati dalla presenza di questi gruppi: essi servono soltanto ad ottenere follower e like da persone con interessi potenzialmente simili ma senza dover per forza di cose portare ad una crescita reale.

A questo va aggiunto un fatto: questo genere di gruppi funziona sulla base della legge del like4like, ovvero ad ogni follower e like è prevista un’azione uguale. Questo può portare via tempo, può allungare la lista dei profili seguiti ed in generale può non essere utile come sembra a primo impatto.

L’utilizzo di questi gruppi è quindi abbastanza semplice: servono a guadagnare rapidamente credibilità all’inizio della vita di un profilo, per non mostrare soltanto una manciata di seguaci ad eventuali interessati. La strategia poi deve necessariamente evolversi in altro modo per poter andare oltre, nel frattempo rimane comunque un buono strumento per avere più follower su Instagram gratis.

Guadagnare con Instagram follower ripostando il contenuto di altri

Un altro consiglio importante che possiamo dare per cercare di crescere rapidamente è quello di sfruttare il lavoro altrui a proprio vantaggio. In questo caso non stiamo dicendo che è importante rubare il lavoro altrui, assolutamente no, quello che stiamo dicendo è che si può ripostare il contenuto di altre persone per poter ottenere in cambio dei follower e dei like gratuiti.

Facendo questo è sempre importante ricordarsi di accreditare il creatore originale del contenuto all’interno della foto, della storia, del video e del reel; questo è importantissimo per evitare di venir segnalati e perdere quindi i vantaggi di questa strategia.

Per ripostare questo genere di contenuti è possibile muoversi in maniera manuale o in maniera automatica. Manualmente parlando è necessario fare screenshot alle cose che si apprezzano e caricarli su Instagram in maniera naturale, altrimenti è possibile utilizzare a proprio vantaggio delle applicazioni apposite.

Ripostare nuovamente del contenuto creato da altri è un modo molto facile per ottenere risultati perché permette di ottenere follower e like senza doversi effettivamente sforzare, aiutando in generale la piattaforma a crescere senza dover spendere soldi in campagne pubblicitarie.

C’è solo un appunto: Instagram ha aggiornato la sua politica d’utilizzo e ora si è obbligati a chiedere il permesso prima di ripubblicare un contenuto. In ogni caso seguendo queste linee guide avere più follower su Instagram gratis diventerà decisamente più semplice.

Guadagnare follower Instagram app con lo user generated content

Quando si è agli inizi è importante fare follower su Instagram posizionando nel proprio feed le foto di chi utilizza i servizi che si vendono; in questa maniera sarà molto facile aumentare un concetto chiamato “social proof”.

Questa riprova sociale è un concetto legato alla psicologia cognitiva e dice una cosa molto semplice: gli individui tendono a subire l’influenza e a ritenere validi i comportamenti di un gran numero di persone invece che di un piccolo numero.

Questo non è altro che il meccanismo che dà origine alle mode ed è super diffuso all’interno dell’universo del marketing.

Partendo da zero quello che bisogna fare è questo: bisogna raggiungere i microinfluencer della propria nicchia con meno di 5000 follower; per quanto il numero possa sembrare basso in realtà in questa maniera si riesce a far incontrare domande ed offerte specifiche. A queste metriche gli influencer vogliono monetizzare i propri account più di ogni altra cosa e saranno disposti ad accettare tariffe molto basse.

A questo punto basterà semplicemente ripostare sul proprio profilo il risultato ottenuto dall’influencer per poter avere uno user generated content per un prezzo minimo.

Usare i sistemi di affiliazione per spendere ancora meno

Se il budget per eventuali operazioni di marketing è ancora più risicato quello che bisogna fare è molto semplice: usare i sistemi di affiliazione.

I sistemi di affiliazione permettono all’azienda di guadagnare direttamente sulle vendite, invece di dover improntare soldi effettivi per il marketing. Per questo motivo avere follower Instagram diventa di vitale importanza quando si sceglie un influencer.

I vantaggi quindi sono questi:

Si ottiene comunque lo user generated content

Si hanno meno spese in termini di marketing

Può portare ad un effetto snowball di vendite

Guadagnare seguaci su Instagram grazie alla coerenza visiva

Le persone non seguono gli utenti in base ai contenuti che postano ma in base a quelli che pensano saranno i contenuti postati in futuro. Questa verità è importantissima per avere un business Instagram di successo e avere più follower su Instagram.

Se posti generalmente sempre lo stesso stile di contenuto gli utenti si abitueranno a vedere quel genere di cose da te e lasceranno il follow aspettando ancora più contenuti dello stesso tipo.

Questo genere di meccanismo è quello che porta alla nascita della brand identity, uno degli elementi cognitivi più importanti quando si parla di fidelizzazione dell’utente su di uno specifico contenuto. Avere follower Instagram permette di convertire ciò che si è ottenuto attraverso la brand identity in soldi a causa della legge dei grandi numeri.

Meglio reel o storie? Quali sono i template migliori?

Da qualche anno a questa parte Instagram ha inserito all’interno del suo ecosistema un nuovo tipo di contenuto chiamato Reel; esso non è altro che la combinazione di video e musica praticamente identica ad un format particolarmente popolare all’interno di un altro social network anch’esso usatissimo dai più giovani.

Data la gioventù di questo tipo di contenuto quello che succede è che Instagram tenta di spingere i contenuti di questa categoria con molta più foga con il suo algoritmo.

In tutta la storia di Instagram la piattaforma ha sempre cercato di spingere i suoi utenti ad utilizzare le tipologie di contenuto più recenti, così da accumulare dati sul loro utilizzo.

La semplice presenza all’interno della pagina Esplora della piattaforma di un box dedicato unicamente a questo genere di contenuti la dovrebbe dire lunga su quelle che sono le intenzioni della piattaforma.

Differenze tra reel e storie

Storie : finiscono dopo 24 ore

Reel : hanno durata infinita

Storie: sono ampiamente personalizzabili con stickers, musica, foto, sondaggi e così via

Reel : Sono dei montaggi audio e video

Storie e reel : si possono utilizzare i filtri

Fare follower su Instagram vuol dire interagire

Dialogo e conversazione sono il modo migliore per portare un profilo Instagram quanto più interessante possibile per un utente medio. Per aumentare i follower su Instagram è necessario interagire con l’utente e conoscerlo, collegarsi alle sue emozioni e captare i suoi comportamenti.

Come si traduce questo? Nella creazione di contenuti che portino l’utente a generare interazione naturale, così da poter poi allargare il proprio raggio d’azione in maniera diretta, orientando ancora meglio il contenuto successivo.

Instagram valuta in maniera differente ogni tipo di interazione che viene fatta all’interno della sua piattaforma; l’algoritmo stesso è in grado di preferire una certa azione invece che un'altra.

Questo significa che l’algoritmo darà più importanza ad un contenuto più commentato che linkato o visualizzato; ogni interazione ha un peso diverso ed ogni azione può portare ad azioni diverse.

Bisogna dire anche una cosa: è decisamente più facile commentare un post strutturato con testo, video e foto invece che fare la stessa cosa su un contenuto più semplice.

Comprare follower Instagram sicuri ha senso?

Se i soldi non mancano ma il tempo si, quello che bisogna fare per crescere rapidamente su Instagram è passare all’attacco andando a comprare follower Instagram sicuri attraverso dei servizi di qualità.

Questa pratica è tendenzialmente considerata poco raccomandabile perché la maggioranza di servizi in circolazione, purtroppo per l’utenza, si basa su sistemi vecchi per il ritrovamento dei follower.

Servizi come Instapiu hanno da tempo risolto il problema ed offrono solamente follower reali senza fare uso di bot o di altre pratiche che potrebbero portare ad una diminuzione dei follower invece di un aumento.

Utilizzare follower reali, fortunatamente, permette a servizi come Instapiu di essere i migliori sul campo nel mercato italiano. Una volta effettuato l’acquisto avere follower Instagram diventerà estremamente più semplice e sarà in grado di cambiare le carte in tavola.