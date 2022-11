Ritrovata nella notte in buone condizioni di salute l’anziana dispersa a Fossano

E’ stata rintracciata in buone condizioni di salute Giuseppa Di Maria, la donna dispersa a Fossano dalla mattinata di sabato scorso, 5 novembre.

La pensionata, 77 anni, si era allontanata per compiere alcune commissioni dopodiché non aveva più fatto ritorno presso l’abitazione nella quale vive da sola nel centro di Fossano.

A lanciare l’allarme, nella mattinata di ieri, erano stati i parenti della donna, una volta accortisi che sabato l’anziana non aveva fatto rientro e spaventati dalla possibilità che potesse essersi smarrita per effetto dello stato confusionale indottole dai suoi problemi di salute.

Immediata la denuncia di scomparsa alla stazione fossanese dei Carabinieri e le ricerche, che nella notte hanno dato fortunatamente buon esito.

Di poco fa infatti la notizia del ritrovamento. Secondo le prime informazioni in nostro possesso l’anziana sarebbe stata rintracciata in nottata da alcuni parenti a Salmour in ottime condizioni di salute.