A Monastero di Vasco "Dialogo a tre sul ciclismo"

Andrea Bessone, Monica Conterno, Vittorio Bongiovanni: tre figure del ciclismo del cuneese, tutti con una lunga carriera sportiva alle spalle e tutti e tre con un modo molto diverso di vivere e affrontare la disciplina sportiva.

L’idea di Gino Borello, della Monastero Vasco Bike, è proprio quella di metterli a confronto in una serata. Tra storie sportive, aneddoti divertenti, tre approcci alla bicicletta molto diversi. Il roccafortese Andrea Bessone è un ciclista che cerca sempre di spingersi ai limiti più estremi, con randonnée straordinarie (tra cui il record imbattuto alla “Repubbliche Marinare” e l’invenzione della Rex. Senza contare la recente partecipazione al Tor de Geants, che testimonia come la ricerca del limite per lui non si fermi al solo ciclismo. Monica Conterno, fossanese, è soprattutto una ciclista di Gran Fondo, a cominciare dalla “Fausto Coppi”, ma si esprime anche nel trail runnings, nello sci alpinismo, nell’arrampicata. È testimone di un approccio allo sport che è tenacia e passione pura, in modo istintivo, al di là del risultato. Vittorio Bongiovanni, infine, è un punto di riferimento nell’ambiente. Dopo un passato da “Cronoman” Vito oggi vive il ciclismo da dietro le quinte, e predispone avventure indimenticabili per i ciclisti della Provincia di Cuneo, organizzando le gare con il Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo che presiede e per cui organizza le gare del campionato Acsi.

Modera l’incontro il giornalista Paolo Roggero. L’ingresso è libero, ma è fortemente consigliato l’uso della mascherina protettiva. Per informazioni è possibile contattare il 3478752137