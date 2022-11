“Osate tutto il possibile": quando Amilcare Merlo ricevette la laurea ad honorem in Ingegneria Meccanica

Era il 24 novembre 2020, quando il Cavaliere Amilcare Merlo venne insignito della laurea magistrale ad honorem in Ingegneria meccanica dal Politecnico di Torino.

Oggi, mercoledì 9 novembre 2022, giorno del suo decesso, quelle parole rivolte ai giovani risuonano importanti.

Nel discorso di ringraziamento disse: “Osate tutto cosa è possibile, chi non osa non riceverà mai nulla. La mia è una lunga storia, ho vissuto una vita bellissima, che è sempre stata una sfida. In questo momento, in cui il nostro paese è provato da tante difficoltà, penso ci siano delle possibilità immense. Le vittorie future risiedono nella capacità di creare un collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Ai giovani dico: siate curiosi e, anche se richiede sacrificio, non fermatevi alla prima sconfitta. Studiate e osservate le cose sul campo per capire l’apporto di un vero ingegnere. Questo riconoscimento per me è una grande soddisfazione, il coronamento di un sogno per me, che sa sempre, mi considero un ingegnere del terreno. Grazie a tutte le persone che mi sono state vicino, mia sorella e mia moglie che fin dall'inizio sono state le guide e ai miei figli che partecipano a questa avventura”.