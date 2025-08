Massimo Ranieri incanta Cervere: gran finale per la decennale di Anima Festival [VIDEO]

Grande successo per Massimo Ranieri ieri sera, ultimo giorno di luglio, a Cervere, dove ha chiuso il decennale di Anima Festival con il suo “Tutti sogni ancora in volo tour”. L’artista napoletano ha incantato il pubblico con uno spettacolo coinvolgente, alternando i suoi grandi successi musicali, come “Perdere l’amore” e “Rose rosse”, a intense performance teatrali.

GUARDA QUI IL VIDEO:

Lo show ha visto Ranieri, in splendida forma nonostante le 75 primavere, spaziare tra i suoi più grandi successi, arricchiti da coreografie suggestive e cambi di costume che hanno richiamato l’atmosfera anni ‘50, conquistando la platea con gli omaggi a Totò. Toccante il racconto della sua storia personale, comprese le sue origini come Giovanni Calone e dei primi passi nel mondo dello spettacolo come GIanni Rock, nonché il legame con Napoli.

GUARDA QUI IL VIDEO:

[Video di Cristiano Sabre]

La rassegna si concluderà con un ultimo appuntamento “spin-off” a Ferragosto a Sauze d’Oulx con Clara.