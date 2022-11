A Magliano Alfieri grande successo per la Fiera dello Zafferano

Si è svolta domenica la terza edizione della “Fiera dello Zafferano” organizzata a Magliano Alfieri dagli “Amici del Castello Alfieri” con la collaborazione di comune e di molte associazioni locali, nonchè di un gran numero di volontari, ben 30, che hanno preparato e servito un pranzo a comun denominatore “zafferano”.



Durante la giornata gli espositori hanno potuto far conoscere i propri prodotti, promuovendo così la pregiata spezia, che da alcuni anni viene coltivata sulle colline maglianesi.



Serviti al pranzo 190 coperti. Tra gli ospiti il vice presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, reduce dall’inaugurazione della Fiera del Porro nella sua Cervere e accolto dalla sindaca Giacomina Pellerino.



Ha commentato Carlo Sacchetto ex primo cittadino di Magliano Alfieri e anima della manifestazione: “Siamo molto soddisfatti del successo di pubblico e del gradimento che abbiamo avuto rispetto all’evento. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto, e tutti gli splendidi volontari che hanno cucinato, servito e preparato un pranzo eccezionale. Cercheremo di incoraggiare al meglio le attività di coltivazione dello zafferano che trova nelle nostre terre un luogo dove sviluppare un aroma particolare e molto apprezzato”.



Un arrivederci dunque alla prossima edizione sperando in un’annata altrettanto buona per i fiori di zafferano, così delicati e fragranti.