Torna a Limone Piemonte lo slalom “Sursum Corda – Don Romano Fiandra”

Lunedì 9 febbraio Limone Piemonte ospiterà la 25ª edizione della gara di slalom gigante “Sursum Corda – Don Romano Fiandra”, tradizionale appuntamento sportivo dal forte valore simbolico e comunitario. La manifestazione si svolgerà sulla pista Giorgio Armand, in località Quota 1400, con inizio alle ore 10.30.

La competizione prevede una sola manche e vedrà gli atleti partire in base all’età, dal più anziano a seguire tutti gli altri. L’iniziativa è rivolta a sacerdoti, religiosi e religiose, oltre che a operatori e collaboratori della pastorale, con l’obiettivo di condividere una giornata all’insegna dello sport, della fraternità e della convivialità.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 2 febbraio, comunicando i dati personali necessari e le eventuali prenotazioni per ski-pass e pranzo. La quota di partecipazione comprende l’iscrizione alla gara e lo ski-pass giornaliero, assicurazione inclusa, mentre il pranzo è previsto separatamente.

I concorrenti saranno suddivisi in tre categorie – sacerdoti, uomini e donne – con classifiche stilate secondo il regolamento FISI. I tempi di gara saranno corretti in base all’età dei partecipanti e al termine della competizione verranno premiati i primi tre classificati di ciascun gruppo.

Il ritiro dei pettorali, dello ski-pass e la conferma del pranzo avverranno la mattina della gara, tra le 8 e le 9.30, presso l’Hotel Riserva Bianca, sede anche del pranzo e delle premiazioni previste intorno alle ore 13. Lo ski-pass consentirà di sciare per l’intera giornata nel comprensorio della Riserva Bianca.

Anche parenti, amici e colleghi degli atleti potranno partecipare alla giornata, usufruendo di uno ski-pass a tariffa agevolata, mentre il pranzo sarà aperto a tutti previa prenotazione. Una giornata che, ancora una volta, promette di unire passione sportiva e spirito di condivisione nel suggestivo scenario delle Alpi Marittime.

Per informazioni e prenotazioni: tel. +39 328 915 3307 (Don Luca Lanave), meglio via mail: sursumcordadonromanofiandra@gmail.com

In allegato la locandina all'evento.