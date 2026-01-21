A Boves una serata dedicata alla memoria con il racconto del viaggio di Gimmi Basilotta

Sabato 31 gennaio 2026 all’auditorium Borelli di Boves si terrà una serata dedicata alla memoria per ricordare le tante vittime della Seconda Guerra Mondiale, e, in particolare, la Shoah.

Una serata proposta per celebrare il 27 gennaio, Giorno della Memoria, data scelta poiché fu proprio alle 8 del mattino del 27 gennaio 1945, che il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato dalle truppe sovietiche.

L’appuntamento si terrà alle ore 21 a cura di Dispari Teatro Coop. Soc. con protagonista Gimmi Basilotta e la musica di Isacco Basilotta. Regia di Luciano Nattino.

Lo spettacolo in scena sarà un monologo integrato da uso degli oggetti e da musica dal vivo eseguita da Isacco Basilotta, che alternerà momenti drammatici a situazioni serene e gioiose, in un mix di avventura e riflessione. Basilotta trasporterà i presenti in un viaggio di ricordi, una restituzione del cammino intrapreso da Gimmi partendo da Borgo San Dalmazzo fino ad Auschwitz.

Non è un diario di viaggio: prima della partenza Gimmi Basilotta ha chiesto alla gente, agli amici, che gli prestassero delle parole con cui riempire le sue valigie; ne ha raccolte 76, una per ogni giorno di viaggio. Le parole sono diventate la lente attraverso cui ha guardato e cercato le cose, attraverso cui ha vissuto le tante esperienze ed avventure; parole che sono diventate per lui un limite, che lo ha costretto ed aiutato ad entrare nel profondo della realtà, a focalizzare le sensazioni e vivere le emozioni.

Lo spettacolo è dunque il frutto del racconto del cammino, ma soprattutto delle 76 parole che lo hanno guidato. Parole che vengono condivise, giocate e sentite attraverso la continua interazione con il pubblico che diventa a tratti protagonista e custode prezioso di un pezzo di storia della Shoah.