Ad Alba il premio AICA 2022: al centro il tema del greenwashing

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 19 novembre alle ore 16 presso la Sala Riolfo, via Vittorio Emanuele, ad Alba. A seguire, si terrà la presentazione dell’agenda Greenplanner 2023 e l’aperitivo offerto da AICA. Inoltre, sarà offerto a ciascun partecipante un biglietto gratuito per l’ingresso ai padiglioni della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

- Campagna Abiti Puliti: la coalizione nazionale della Clean Clothes Campaign, per il suo impegno nell’accendere una luce su un'industria fortemente impattante e svilente per i lavoratori come quella tessile