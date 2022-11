Il Pane all'Alvà di Savigliano sposa il Porro di Cervere

C'è anche un po' di Savigliano alla 43ª Fiera del Porro Cervere, tipica kermesse del novembre in Granda in programma fino al 27 novembre. Nell'edizione 2022, che segna il ritorno alla formula tradizionale dopo la pandemia, è stato sancito un gemellaggio gastronomico tra il Porro di Cervere ed il Pane all'Alvà, prodotto tipico del territorio saviglianese.

Tale “patto”, nel segno della buona tavola e delle primizie del territorio, sarà celebrato concretamente il prossimo 25 novembre, quando a Cervere andrà in scena la serata gastronomica delle eccellenze. In tale occasione, Savigliano fornirà ben 120 chili di pane per circa 1.000 persone. A produrlo, sei panetterie saviglianesi: Gullino, Martina, Pane e vizi, Tavella, Trossarello e Vasserot.

All'inaugurazione della manifestazione, il Comune di Savigliano ha ricevuto una targa dal Comune di Cervere. «Come patto di aggregazione – recita la motivazione – per mettere in risalto le caratteristiche e il ricco patrimonio dei nostri territori. Con l'augurio che le nostre realtà possano crescere e prosperare insieme, unite dal continuo scambio di esperienze e risorse».





Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Giovanni Quaglia, al sindaco di Savigliano Antonello Portera e all'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano.