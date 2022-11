Il Natale a Mondovì si accenderà: raccolta fondi solidale per luminarie e cittadini in difficoltà

Sono già numerose le imprese che hanno deciso di aderire, donando le somme che consentiranno gli allestimenti natalizi in ogni rione, ma si è deciso di fare qualcosa di più ed unire a questa iniziativa la volontà di mettere a disposizione ulteriori fondi per contribuire al pagamento delle bollette da parte di chi è più in difficoltà.

"Uniamo le forze- spiegano Carlo Comino, Presidente As.Com e Alessandro Terreno, assessore comunale alle Manifestazioni - per fare qualcosa di più. Abbiamo la fortuna di vivere in una città che sa rispondere, che vuole camminare unita e che non vuole lasciare indietro nessuno. I giorni che precedono il Natale sono da sempre stati caratterizzati, nella comune immaginazione, dall’attesa dei bambini che stupiti passeggiano per la nostra città ammirando le luminarie e le vetrine addobbate dei negozi: per mano ai genitori o in gioiose frotte ridenti, vorremmo che le nostre vie riprendessero quell’aria romanticamente allegra e, al contempo, contribuissero a rendere meno difficile questo periodo sostenendo in modo concreto chi non ce la fa”.