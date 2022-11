Svelati a Villanova Mondovì i vincitori del concorso presepi in grotta, con un premio in memoria di Teresita Griseri [FOTO]

E' stato il presepe in sughero di Giuseppe Martinelli a conquistare il primo premio assuluto del concorso villanovese "Presepi in Grotta" che, ogni anno, anima la grotta dei Dossi, attirando tantissimi visitatori.

I vincitori sono stati svelati sabato 19 novembre, in apertura della fiera BEE - formaggi di montagna, a Villanova Mondovì, in piazza della Rimembranza.

"Sono particolarmente felice di avere qui la premiazione dei presepi - ha spiegato l'assessore Francesca Vinai - l’auspicio è che questa tradizione si possa consolidare nel tempo, perché questo evento unisce la manifestazione e il turismo che porta a cultura e arte. Ogni anno è sempre più sorprendente ammirare le opere e poterle presentare davanti al pubblico".

Un concorso, quello dei presepi, che negli anni è cresciuto e che ha saputo valorizzare al meglio l'ambiente della grotta, richiamando espositori, artisti e visitatori anche da fuori provincia.

"Avevamo pensato di tornare a organizzare la premiazione a ridosso della primavera come in passato, ma poi abbiamo nuovamente optato per il contesto di “Bee”, una location accogliente e consona." - ha dichiarato Cosimo Barberis, dell'associazione Presepi in grotta - "Con la scorsa edizione abbiamo allestito la sala principale della grotta dei Dossi con una cinquantina di presepi; abbiamo ricevuto la visita di duemila visitatori. A breve daremo il via alla 22^ edizione del concorso, gratuito, per tutti, diviso per categorie. Per noi è un impegno organizzativo grosso, ma tanto lavoro viene ripagato vedendo di quanto risulta ancora più affascinante la visita alla grotta dei Dossi. Ringraziamo i nostri partner: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Villanova Mondovì, Camera di Commercio di Cuneo, BAM, BCC Pianfei-Rocca de’ Baldi, Panathlon Mondovì, Confcommercio Monregalese, Parco fluviale Gesso-Stura, l’artista Tiziana “Persea” Perano che come da tradizione offre in dono ai partecipanti le sue creazioni".

TUTTI I VINCITORI