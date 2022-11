Cuneo: in bilancio 500.000 euro in più contro il caro energia

Il Comune di Cuneo si trincera per combattere il caro energia, destinando ulteriori 500.000 euro alla voce specifica del bilancio di previsione 2022-2024.

A darne notizia nella serata di ieri (martedì 22 novembre) l'assessore Valter Fantino, presente assieme al dottor Carlo Tirelli in sala Vinay per la riunione della I^ commissione consiliare. Al centro, la trattazione del bilancio di previsione e di un'importante variazione.

Questo denaro si va ad aggiungere agli 800.000 euro già dedicati all'energia (e compresi nel 1.800.000 euro già destinati). La copertura di questi 500.000 euro deriva dalle economie di spesa sulla gestione del personale.

"Si tratta di una misura preventiva, motivata dalla situazione attuale e dal modo in cui funzionano le fatturazioni 'preventive' - ha detto l'assessore Fantino- . Come amministrazione comunale stiamo già mettendo in campo soluzioni pratiche destinate al risparmio energetico, come la modifica degli orari delle pulizie in municipio. Nella stessa ottica si inserisce il progetto di sostituzione dei corpi luminosi pubblici della città, già partito nelle scorse settimane e dalle frazioni".