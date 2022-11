Alessio Lapice, il maresciallo Ippazio Calogiuri, diventa Uomo di Mondo

L'Albo d'Onore degli Uomini di Mondo, Associazione nata nel 1998 prendendo spunto da una frase pronunciata dall'attore napoletano Antonio de Curtis in arte Totò in numerosi suoi film: "Sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo", e che riunisce tutte le persone che anche per un solo giorno hanno prestato servizio militare o civile nella nostra Provincia, venuto a sapere che venerdì 25 Novembre, presso il Cinema Lux di Busca sarà presente alla proiezione del film “Io sto bene" del cineasta lussemburghese Donato Rotunno il Maresciallo Ippazio Calogiuri, in delegazione andrà a consegnare la tessera al personaggio di successo che ha allietato le serate a milioni di italiani nella fiction "Imma Tataranni Sostituto Procuratore " interpretata dall'attrice Vanessa Scalera.

Gli uomini di Mondo non sono nuovi a queste iniziative, nel Maggio del 2019 a Dogliani nelle giornate del Festival della TV e dei nuovi Media, consegnarono direttamente al Commissario Montalbano, funzionario della Polizia, occasionalmente in trasferta in Provincia di Cuneo, la Tessera di Uomo di Mondo.

Il fatto che a ritirarla fosse stato l'attore Luca Zingaretti è puramente un dettaglio, come anche per il Maresciallo Calogiuri sia lo straordinario Alessio Lapice il destinatario del riconoscimento diventa, anche in questo caso, una pura formalità.

Ad insignirlo sarà il Presidente dell'Associazione Danilo Paparelli con suo vice Antonio Santullo accompagnato dalla moglie Luisa Lapice, entrambi cugini dell'attore napoletano.

Poiché Alessio sarà tenuto all'oscuro di tutto fino all'ultimo, con ogni probabilità la serata potrebbe trasformarsi in un'appendice di "Carramba che sorpresa" con il divertimento del pubblico presente in sala.