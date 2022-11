Più di quattrocento persone per il concerto di inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio Ghedini di Cuneo

Più di quattrocento persone, ieri sera mercoledì 23 novembre 2022, hanno assistito al Concerto di inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 del Conservatorio Ghedini di Cuneo, che si è tenuto presso il Teatro Toselli di Cuneo.

Una serata di grande successo, introdotta dai saluti del presidente Mattia Sismonda e del direttore Alberto Borello e che ha visto l’esecuzione del Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K 622 di W. A. Mozart, con Roberta Bruno al clarinetto solista, il Concerto per tromba e orchestra in Mi bemolle maggiore di J. Haydn, con Daniel Enrique Ibarra alla tromba solista, e l’Ouverture fantasia “Romeo e Giulietta” di P. I. Tchaikovsky.

Nel corso della serata sono state consegnate tre borse di studio. Le prime due, messe a disposizione da Lucio Fariano in memoria del padre Carlo Alberto, ai due musicisti che, individuati a seguito di audizioni interne per selezionare i più idonei a ricoprire questo ruolo, si sono esibiti come solisti a fianco dell’orchestra; la terza, offerta dal Lions Club di Cuneo e consegnata dal suo presidente Giorgio Fossati, è andata a Davide Lantrua, il migliore tra gli studenti diplomati nelle sessioni dello scorso anno accademico.

Il Conservatorio Ghedini ringrazia gli enti e le istituzioni che sostengono l’attività didattica, accademica e artistica dell’Istituto, in particolare la Fondazione CRC, la Fondazione CRT, il Comune di Cuneo, la Provincia di Cuneo e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo. Un grazie particolare proprio a Comune di Cuneo e Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo per aver collaborato all’organizzazione delle due esibizioni riservate alle scuole, che si sono svolte nella mattinata di ieri.