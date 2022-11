Il grazie della cooperativa Il Ramo alla Cra di Boves per il sostegno nell'acquisto di un pullmino

La cooperativa Il Ramo di Bernezzo ringrazia pubblicamente per il contributo di 5.000 € che la Banca di Boves ha messo a disposizione per l'acquisto di un pulmino 9 posti che verrà utilizzato per trasportare le persone con diverse forme di svantaggio sociale inserite nelle diverse attività che vengono svolte in collaborazione con i Comuni di Boves, Vignolo e Caraglio.