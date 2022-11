Datameteo Educational OdV in collaborazione con Terres Monviso, Fondazione Amleto Bertoni ed il comune di Saluzzo, nell’ambito del ricco programma di eventi natalizi presenta Le Terre del Monviso da scoprire con I Ciceroni del Vento Educational.



A Saluzzo Piazza Buttini – Via Savigliano

il 27 Novembre 2022 orario 10:00 -12:30 14:00-16:30

Ingresso Gratuito



Un viaggio insolito ed affascinante cullati dal vento, all’interno dell’involucro di una mongolfiera per scoprire le bellezze delle Terre del Monviso, cullati dal vento.

Ci aiuterà in questa esperienza dove mischieremo realtà e fantasia il fotografo naturalista Daniele Boffelli con le sue bellissime opere fotografiche- I segreti della mongolfiera e di come si vivono le bellezze di questo paesaggio unico dall'alto ci

saranno spiegate dal comandante Paolo Boetti pilota professionista di mongolfiera, nostro ospite speciale.



I volontari di Datameteo Educational con gli studenti dell'indirizzo turistico dell'Istituto Aimone Cravetta di Savigliano cureranno l’accoglienza e una breve introduzione per per rendervi il più possibili consapevoli e partecipi della nostra

vision di fare divulgazione.



Lasciatevi ispirare dai Ciceroni del vento Educational Una sensazione unica di volo,

adatta a grandi e piccini, rimanendo con i piedi a terra. Vi aspettiamo numerosi

https://datameteo.education

https://www.visitsaluzzo.it