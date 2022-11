Pulizia e messa in sicurezza di un terreno incolto in centro Vignolo

Nella giornata di oggi, sabato 26 novembre, l'amministrazione comunale di Vignolo ha provveduto alla pulizia e messa in sicurezza di un appezzamento di terreno incolto e abbandonato in centro paese, confinante con la carreggiata stradale di via Narbona.

Al lavoro il gruppo A.I.B. Bernezzo-Cervasca-Vignolo.

Il sindaco Danilo Bernardi: "Uno dei nostri obiettivi da inizio mandato è garantire la sicurezza e il decoro urbano sul territorio comunale. Ringrazio, a nome dell'amministrazione comunale, i volontari del gruppo A.I.B. per la collaborazione intercorsa durante l'intero 2022".