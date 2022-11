Alba, per la Festa degli Alberi piantato un nuovo albero alla media “Vida”

In occasione della Giornata Mondiale degli Alberi (denominata anche Festa degli Alberi) il 21 novembre, nei giorni scorsi nella scuola media “G. Vida” di Alba, con l’aiuto del personale comunale, alcuni studenti hanno piantato una pianta di betulla nel giardino esterno all’istituto.

L’albero originario dell'Eurasia è stato recuperato da una fioriera dismessa in centro storico.

Oltre ai ragazzi e agli insegnanti della scuola, all’evento ha partecipato l’assessore comunale all’Istruzione Elisa Boschiazzo.

«Ogni anno celebriamo la festa dell’albero in una scuola diversa di Alba – spiega l’assessore all’Istruzione Elisa Boschiazzo –. La piantagione di una nuova pianta da parte dei ragazzi è un modo per sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo attivo degli alberi nella lotta per la salvaguardia ambientale».

La Giornata Mondiale degli Alberi è nata con la ratifica parlamentare del Protocollo di Kyoto (1997), nel 2002 e si riferisce al trattato internazionale presentato dalla Convenzione Quadro dell’ONU per il contrasto al surriscaldamento globale sottoscritto da più di 180 paesi del mondo.