Cuneo, una veglia notturna dei No Vax per ribadire la libertà di scelta sull'obbligo vaccinale

Nell'occasione della sentenza della Corte Costituzionale del 30 novembre, la sezione provinciale ITALEXIT di Cuneo, in collaborazione con “Il Popolo della Famiglia”, “Ancoristi” ed il “Comitato Fermare la Guerra”, ha organizzato per Martedì 29 Novembre, a partire dalle ore 20,30, una veglia notturna davanti al Tribunale di Cuneo, quale simbolo della giustizia istituzionale, per affermare la “libertà di scelta” di ogni persona riguardo all’autodeterminazione sulla scelta delle cure mediche cui sottoporsi.

ITALEXIT ritiene l’obbligo vaccinale, oltre che inutile per la prevenzione della malattia da SARS-Cov 2 e del contagio, completamente lesivo dei dettami costituzionali, con particolare riferimento agli art. 1, 2 ,3, 4, 32 e 36 della Costituzione.