Migliaia di studenti della Granda a scuola di talento, dedizione e impegno da Steffi Graf e Andre Agassi, leggende del tennis

Due grandissimi tennisti a cui lo sport ha regalato tanto, a partire dall'amore. Due talenti ma anche due esempi di impegno e dedizione, senza i quali non si possono ottenere i risultati che hanno ottenuto loro. A Cuneo, ad ispirare migliaia di studenti delle scuole superiori, con la loro storia di vita, "un viaggio difficile ma pieno di soddisfazioni", sono intervenuti, questa mattina, Stefanie Graf e (in collegamento) Andre Agassi, coppia fissa dal 2001, anno in cui si sono sposati.

Stamattina, al Palazzetto dello Sport di Cuneo, per il format "Dialoghi sul talento" promosso dalla Fondazione CRC, c'erano le due leggende del tennis a raccontare ai ragazzi, ispirandoli con le loro imprese sportive, cosa sia il talento e quanto sia importante coltivarlo.

Il video di Simone Di Luccio

Quest’anno, l’evento è stato realizzato in collaborazione con “I Tennis Foundation”, “Children for Tomorrow Foundation”, “Andre Agassi Foundation for Education” e con il supporto di Collisioni.

La mattinata ha preso il via con l'arrivo della tennista tedesca, che in sala stampa ha risposto alle domande dei giornalisti sul tennis oggi, sulla sua carriera e sul ruolo che ha avuto proprio il tennis nel portare avanti la battaglia dei diritti delle donne in ambito sportivo. E poi i racconti di vita, i sacrifici, i viaggi, il rapporto con i genitori, che sono sempre stati al suo fianco, come lei fa oggi con i propri figli, anche loro atleti.

Poi l'ingresso sul palco, davanti a migliaia di ragazzi, i video della straordinaria carriera sua e del marito Andre Agassi, in immagini che riportano indietro nel tempo entrambi, non senza una grande emozione.

La Graf, dopo l'incontro con gli studenti, intervistata da Alberto Brandi, condirettore Sport di TgCom24, ha visitato il Rondò dei Talenti ed è andata al Country Club di Cuneo, dove ha "giocato" con alcuni giovani talenti del tennis.

Sul palco, stamayttina, anche Luca Paiardi, campione italiano di wheelchair tennis, e i giovani che partecipano ai progetti di I Tennis Foundation.