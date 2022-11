Il Black Friday? Per Confesercenti solo il 29% delle persone ha fatto acquisti nei negozi di vicinato

“Il Black Friday si è confermato un evento soprattutto online: solo il 29% ha fatto un acquisto in un negozio di prossimità. A fare la parte del leone sono state le piattaforme di eCommerce, con circa il 64% degli acquisti. Per questo chiediamo a gran voce una regolamentazione del mercato che non danneggi nessuno, tanto meno i negozi che già hanno sofferto in questi ultimi anni, tra pandemia e caro bollette”.

Con queste parole Nadia dal Bono - direttore generale Confesercenti provincia di Cuneo - commenta i dati del sondaggio commissionato da Confesercenti che evidenzia le scelte per gli acquisti durante il Black Friday.