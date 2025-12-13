Santa Vittoria d’Alba, il Paese degli alberi di Natale [FOTO]

A Santa Vittoria d’Alba l’iniziativa “Natale con l’Albero” si è ampliata con “Segui gli alberi”, un percorso che conduce a piazze e luoghi dove si trovano bellissimi presepi e natività artistiche.

Sono 200 gli alberi realizzati artigianalmente da alunni e volontari che conducono il visitatore in angoli suggestivi del borgo, dove si può vivere tutta l’atmosfera del Natale.

In particolare quest’anno in piazza Europa ecco l’Albero all'uncinetto, alto m.7,50 metri, decorato con 3500 piastrelline bicolore tonalità del verde, con il vicino presepio a grandezza uomo, anche lui realizzato all'uncinetto tutto ad opera dalle signore dell'uncinetto del paese.

In Piazza Marone si trova “Natività dentro l'albero”, realizzata dalle signore "mani tra fili". Misura 4,40 x 3,40 metri ed è composta da 5400 piastrelline di cm.3 x 3 realizzate nei vari colori all’uncinetto e cucite a misura per comporre un’opera davvero pregevole. Sempre in piazza Marone ecco la meravigliosa Natività con uncinetto 1m x 1m.

Nella parrocchia Maria Vergine Assunta fanno bella mostra di sé due presepi. Il primo si compone di statue storiche assemblate da Nicola Ferrero e amici. Il secondo è realizzato con statue progettate con intelligenza artificiale e meccanismi da Samuele Giordano.

Nell'ex oratorio un favoloso presepio tradizionale di m. 8 x 3 attende i visitatori, con statue fatte e dipinte interamente a mano in terracotta e legno come pure le case e le ambientazioni dei mestieri. Sono circa 40 i meccanismi di movimento: ci sono cascate e acqua vera scorre. L’autore è Guido Mollo.

Anche davanti alla parrocchia di Santa Paola si trova un percorso che illustra gli impegni dell'Avvento e porta ad una natività in legno di circa 1 metro.

In via Alba sotto la fontana Genevrai un artistico presepio in juta con personaggi alti 1 m. è stato predisposto da volontari e poco distante si trova un presepio bianco con circa 20 personaggi di circa 70 cm. Anche questi personaggi, costruiti interamente a mano con telaio di bacchette di ferro avvolte di strisce di juta e ricoperte di scaiola, sono un lavoro di Guido Mollo.

Infine nella Rotonda di Cinzano è esposto un presepio stilizzato bianco candido, che rappresenta il Natale con l'albero e la Natività all’interno di un pino.

In paese si sussurra: “Seguiamo gli alberi che ci illuminano il percorso per giungere all’essenza del Natale”.

Una festa che a Santa Vittoria si respira in ogni angolo.