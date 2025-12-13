Due nuove stanze al Centro Diurno di Ceva, nel ricordo della giovane Giada Clavario

Uno spazio gioioso e sereno dove poter condividere emozioni e sogni. Sono state inaugurate, lo scorso mercoledì 10 dicembre, due nuova stanze al centro diurno Idea 2 di Ceva, in via XX Settembre, grazie alla famiglia di Giada Clavario, 26enne di Priola, scomparsa prematuramente due anni fa.

E proprio in suo ricordo e per non dimenticare mail il suo sorriso, all'ingresso di una delle due stanze, è stata affissa una targa che porta il suo nome e dove gli ospiti del centro potranno svolgere attività motorie.

Dopo la proiezione del docufilm “Vivere sogni inclusi”, presso lo Spazio Giovani nella sede del CFP, si è tenuto il metaforico taglio del nastro con la presentazione degli arredi donati dalla famiglia di Giada.

"Un momento toccante, di condivisione e unione, ma anche di gioia - dicono dal Comune di Ceva -. L’inaugurazione ha infatti rappresentato una delle possibilità di vivere il centro da parte della comunità: bambini, ragazzi, nonni che hanno animato le stanze sperimentandosi in un laboratorio di ceramica, osservando la mostra allestita all’esterno, scoprendo stanze e spazi, concludendo con una merenda condivisa".