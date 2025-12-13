Alba: presentata al pubblico la “Madonna che allatta il Bambino” di Barnaba da Modena

Il dipinto “Madonna che allatta il Bambino” del 1380 dell’artista Agocchiari Barnaba detto Barnaba da Modena è diventato proprietà del Comune di Alba grazie alla donazione della dottoressa Giovanna Carina Bergui. L’opera trecentesca di rilevante interesse artistico è una tavola pittorica a tempera delle dimensioni di cm 102x69 con cornice dipinta a fondo oro punzonato a piccole stelline raffigurante la Vergine con il Bambino che succhia il latte.

L’atto di donazione è stato siglato davanti al notaio il 7 novembre scorso nell’ufficio del sindaco, alla presenza di due responsabili della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo. Il dipinto è diventato così patrimonio pubblico e, dopo il restauro, sarà esposto nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale dove potrà essere ammirato da cittadini, turisti e appassionati di arte. Nella stessa sala Consiglio gremita, la tela è stata svelata al pubblico e alla stampa venerdì pomeriggio 12 dicembre.

A presentare la donazione è stato il sindaco Alberto Gatto che ha portato i saluti della dottoressa Bergui, affiancato dalla soprintendente Lisa Accurti e dal funzionario Massimiliano Caldera della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

"Non capita spesso di ricevere in donazione un’opera così importante per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Alberto Gatto – Ringrazio la professoressa Bergui per la sua grande generosità. Ringrazio anche gli ex sindaci Tomaso Zanoletti, Giuseppe Rossetto e Maurizio Marello per essere qui, insieme al vescovo monsignor Marco Brunetti. Ci tenevamo a presentare al pubblico questa magnifica opera e a ringraziare pubblicamente la dottoressa per questa importantissima donazione. Un’opera identica si trova nella chiesa di San Giovanni. Dopo il restauro, la tela sarà esposta in questa sala consigliare di fronte al quadro del Macrino d’Alba opera del Quattrocento. La preziosa tela arricchisce la nostra città. La signora ha voluto lasciare un ricordo della sua famiglia ad Alba".

"Quest’opera non è solo una donazione materiale. È bello poter lasciare la città di Alba e gli albesi sotto la protezione e la benedizione della Madonna del Barnaba che ha protetto la famiglia Bergui per tante generazioni", ha detto Nicola Guarcini parlando a nome della dottoressa Giovanna Bergui assente in sala a causa di una leggera indisposizione.

«Il vero atto di generosità – ha spiegato la soprintendente Lisa Accurti – è stato quello di trasferire alla comunità questo prezioso bene privato, rendendolo pubblico e consentendo a tutti i cittadini di poterne godere. Si passa così dalla mera tutela privata a una tutela morale e istituzionale. Ringraziamo la dottoressa Bergui per questo grande gesto e le assicuriamo che il suo prezioso Barnaba sarà in buone mani".

Dopo lo svelamento del quadro davanti al pubblico, il funzionario Massimiliano Caldera della Soprintendenza ha parlato di "Un dipinto di valore straordinario. Valore certificato fin dal 1906, appena furono promulgate le leggi di tutela sull’arte in Italia, fu una delle pochissime opere di arte nobile di proprietà privata che furono notificate, riconoscendone il grande valore per la cultura e la storia della Città di Alba".