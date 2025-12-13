A Corneliano d’Alba il Natale diventa arte con il presepe disegnato su tronchi di legno

A Corneliano d’Alba si rinnova la magia del Natale con l’originale presepe disegnato su tronchi di legno.

Una mostra all'aperto di forte suggestione, che regala emozioni, grazie alla creatività che prende forma davanti agli occhi dei visitatori. Questi piccoli capolavori sono disseminati un po' ovunque nel paese ed è fantastico ammirarli.

Le figure rappresentate riportano allo spirito autentico delle feste. Si parte dalla Natività e dai pastori di Betlemme per arrivare al coro degli angeli e ai Re Magi, arricchendo un percorso che unisce arte, tradizione e spiritualità.

E mentre le luci del Natale illuminano le strade e le piazze, il presepe continua a raccontare una storia antica che non smette mai di incantare.