Ad Alba il Civico Istituto Musicale Rocca apre il Natale al Teatro Sociale

Giovedì 18 dicembre alle ore 21.00, la sala Michelangelo Abbado del Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba aprirà il sipario al tradizionale Concerto di Natale del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” ad ingresso gratuito. Gli allievi della scuola si esibiranno in diverse formazioni d’insieme corale e strumentale, frutto di collaborazioni intrecciate tra le diverse classi di musica classica, moderna e jazz, presentando al pubblico albese celebri canti della tradizione e brani ispirati alla gioiosa atmosfera natalizia, con arrangiamenti curati dai docenti e dagli stessi allievi della classe di composizione.

Saranno molti gli allievi a esibirsi sul palco, sul quale si alterneranno i protagonisti del Coro Voci Bianche, del laboratorio Musica Gioco, del Coro Giovanile e dell’ensemble di Musica Moderna.

Tutti insieme, dai più piccoli ai più grandi, in gran fermento ed entusiasmo, uniti ai loro insegnanti e ai componenti dell’Alba Filarmonica Orchestra, offriranno a tutti un accorato messaggio augurale per il Natale e per l’arrivo del nuovo anno.