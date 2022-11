Tutto il mondo dei capelli in un negozio: a Bra ha aperto Kalòn

Quale è il colore più giusto dei capelli? Che prodotto scegliere? Seguire le ispirazioni delle passerelle o le star di Hollywood? Soprattutto da chi farsi consigliare?

Da oggi c’è una risposta in più. A Bra in corso IV Novembre 2/F ha aperto Kalòn- L’Eccellenza Cosmetica, un nuovo punto vendita in cui trovare tutto per la bellezza, la cura e lo styling dei capelli.

L’apertura è la prima in provincia di Cuneo, voluta dal Gruppo Lab 37, società con sede a Cherasco con più di vent’anni di esperienza nel settore di prodotti professionali per capelli destinati ai parrucchieri, con brand di alta gamma per la cura e il benessere dei capelli.

Dà il via al progetto ambizioso di aprire altri punti vendita in Italia e all’estero, per far conoscere la qualità del Made in Italy del mondo hairstyle e beauty ed offrire la possibilità a tutti di avvicinarsi alla realtà di beni professionali, di acquistarli direttamente in negozio ed essere consigliati. Uno dei punti forza del negozio dove Annalisa, Cecilia e Wiwi con alle spalle preparazione e esperienza nel campo, accompagneranno il cliente all’acquisto più giusto e con un servizio di “insegnamento” sul prodotto.

Il negozio è pensato anche per i parrucchieri, consentendo loro di acquistare prodotti selezionati, anche senza vincoli di ordine. Quali? Tutto il meglio e l’innovativo per i capelli, sottolineano da Kalòn: da colorazioni, a trattamenti, alla hair routine, alle attrezzature per la messa in piega che, novità del punto vendita, si possono provare direttamente.

Oltre ad accessori come cerchietti, pinze, nastri, idee moda da portare in testa per le serate delle prossime festività.

“Abbiamo affiancato inoltre linee di make up e skin care per guardare anche al mondo dell’estetica".

Da Kalòn giovedì 1 dicembre dalle 19,30 un appuntamento atteso con l’hair stylist di tendenza Roberto Gassino, professionista del gruppo.

Il nuovo punto vendita sarà aperto a dicembre, tutti i giorni, domeniche comprese.

Altre informazioni al numero 353 444 3529 o alla mail kalonbra@lab37group.com.