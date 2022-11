Cuneo, a novembre e dicembre laboratori gratuiti per bambini, ragazzi e adulti alla Città dei Talenti

Una carrellata di eventi sta animando la Città dei Talenti nei mesi di novembre e dicembre 2022: laboratori, incontri, giochi e molto altro ancora, per avvicinarsi in modo curioso e leggero al mondo dell’orientamento precoce. Si parlerà di talenti artigiani, di interviste a professioni fuori dal comune, di momenti per genitori, di orienteering, di cosmesi…e molto altro ancora!

Le iniziative sono state ideate e create da tutti i 13 partner di progetto, che sono attivi sul territorio della provincia di Cuneo, oltre che nella Città dei Talenti, per i laboratori di orientamento nelle scuole con bambini, ragazzi, genitori, insegnanti. Tutti i laboratori proposti nella Città sono gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione compilando il seguente form https://forms.gle/f2Vu46mmVP5XS8jd8

Qui di seguito riportiamo l’elenco delle proposte più imminenti:

· Mercoledì 30/11 - ore 17 - Età 9 -10 anni - “Talent-O, un laboratorio di orienteering alla scoperta del proprio talento” a cura di CNOSFAP

· Venerdì 2/12 - ore 16.30 – adulti - “Scienza e bellezza” a cura di AFP

· Martedì 6/12 – ore 17.30 – genitori - “La scoperta e la crescita dei talenti personali - Il ruolo genitoriale di stimolo e di accompagnamento” a cura di Cooperativa Emmanuele

· Lunedì 12/12 - ore 17.00 – età 8-10 anni – “Indovina la professione” a cura di Apro

· Mercoledì 14/12 - ore 16.30 - Nonni e nonne - “Nonni... importanti” a cura della Cooperativa Insieme a voi

La Città dei Talenti è un progetto ideato da Fondazione CRC e selezionato e cofinanziato insieme a Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’ente capofila è la Cooperativa Sociale O.R.So, con un ampio coinvolgimento di partner attivi in ambito educativo: Cooperative, Agenzie formative, Associazioni di categoria, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale e Fondazione Zancan.

La Città dei Talenti è uno spazio nel centro di Cuneo dove bambini e bambine e ragazzi e ragazze sperimentano un percorso che li aiuta a riconoscere i propri interessi e le proprie abilità, attraverso attività ludico-creative individuali e di gruppo. Si trova in via L. Gallo 1 all’interno del Rondò dei Talenti ed è pensato e strutturato a misura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 anni. La Città dei Talenti offre loro opportunità e risorse per sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità e per raccogliere informazioni utili a conoscere il mondo delle professioni che li circonda. La visita può essere preceduta o seguita da specifiche azioni e percorsi orientativi sul territorio, rivolti agli stessi bambini e ragazzi, ai loro genitori e/o insegnanti.

Per info: www.cittadeitalenti.it, info@cittadeitalenti.it cell. 347 1775214