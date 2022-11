Giovedì 1° dicembre a Cuneo l'accensione dell'Albero della Vita in piazzetta Audiffredi

Giovedì 1° dicembre prenderà il via la seconda edizione di IllumiNatale. Il primo evento sarà una riflessione sulla sostenibilità ambientale, con un convegno dal titolo “L’energia della rinascita. L’autosufficienza è possibile?”, che si terrà alle ore 16 presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, in via Roma 28.

Attesissimo il momento del primo spettacolo e della prima accensione: alle 18 in piazzetta Audiffredi sarà danza con “Vibrazioni di luce”, lo spettacolo della scuola “Danzicherie” sul tema della rigenerazione energetica. Alle 18.30 si accenderà infine l’Albero della Vita, simbolo di questo Natale all’insegna del risparmio energetico: l’esposizione sarà infatti alimentata con pannelli fotovoltaici.