Scelti i rappresentanti consiliari in alcune commissioni a Savigliano

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Savigliano di lunedì 28 novembre sono stati individuati i rappresentanti consiliari nelle commissioni di alcune importanti realtà saviglianesi.

A cominciare da due riconoscimenti, “Olmo” e “Martorelli”. Per quanto riguarda i componenti della commissione giudicatrice del premio di studio “Città di Savigliano – Antonino Olmo” sono stati indicati Francesco Villois quale consigliere rappresentante della maggioranza e Giulio Ambroggio per la minoranza; per quanto concerne gli esperti, la scelta è ricaduta su don Maurilio Rayna ed Annamaria Balansino.

In seno alla commissione del premio di studio e ricerca “Città di Savigliano – Ciro Martorelli” sono stati invece scelti Silvia Garaventa come consigliera rappresentante della maggioranza e il consigliere Maurizio Occelli per la minoranza.

Nel corso della seduta si è poi proceduto alla nomina dei rappresentanti consiliari nel consiglio della biblioteca civica. Per la maggioranza sono stati individuati Tiziana Longo e Stefano Barra, per la minoranza Caterina Paschetta.

Per quanto riguarda invece i rappresentanti nella commissione di consulenza del museo civico “A.Olmo”, la scelta è ricaduta su Sergio Soave e Valentina Di Fiore per la maggioranza e Rosalba Belmondo per la minoranza.

Tutti i nomi di tutte le commissioni sono stati approvati all'unanimità.