Cia Cuneo organizza cinque incontri per presentare la nuova Politica Agricola Comune

La Cia Cuneo organizza per i propri associati cinque incontri con l’obiettivo di presentare e spiegare la nuova Politica Agricola Comune (Pac) in vigore nel periodo 2023-2027. Lunedì 5 dicembre, alle 14.30, è in programma l’incontro per la zona di Alba nella sede Cia di Alba, in piazza Michele Ferrero, 4. Mercoledì 7 dicembre, alle 14.30, è previsto l’incontro per la zona di Saluzzo all’Hotel Griselda di Saluzzo, in corso XXVII Aprile, 13. Lunedì 12 dicembre, alle 20.30, tocca alla zona di Mondovì nella Sala del Comizio Agrario di Mondovì, in piazza Ellero, 45. Giovedì 15 dicembre, alle 14.30, è in programma l’incontro per la zona di Cuneo, nella sede Cia di Cuneo, in piazza Galimberti 1/C. Lunedì 19 dicembre, alle 14.30, è previsto l’incontro per la zona di Fossano nell’Ufficio distaccato Cia di Centallo, in vicolo della Bianca, 4.

La presenza è possibile fino a esaurimento posti. Le iniziative di Alba e Cuneo sono aperte anche alla partecipazione online. Per informazioni si può chiedere alle sedi di zona dell’Associazione. A ogni incontro intervengono, con l’obiettivo di illustrare novità e conferme della Pac, il vicedirettore provinciale e il responsabile del servizio tecnico di Cia Cuneo, Silvio Chionetti e Giovanni Cordero.

Con la nuova Politica Agricola Comune cambia il sistema dei pagamenti che diventano cinque: il base; gli ecoschemi; il ridistributivo; i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato. Le risorse finanziarie europee messe a disposizione dell’Italia sono le stesse della precedente Pac: 7,3 miliardi di euro ogni anno. Alcuni agricoltori si vedranno aumentati gli importi pagati e altri avranno una diminuzione degli stessi, in quanto la nuova Pac introduce dei paletti più selettivi.