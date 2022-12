A Dronero giornata di ritrovo e tesseramento per la “Snow Board Ski”

Giornata di ritrovo e tesseramento. Presso la Sala Milli Chegai di Dronero, domenica 27 novembre, si sono dati appuntamento gli appassionati dello sci. La “Snow Board Ski" di Dronero è un’associazione sportiva dilettantistica nata nel 2004 e rivolta principalmente alle attività sportive invernali.



Dopo gli anni difficili a causa della pandemia, quest'anno l’associazione ha provato a riorganizzarsi come prima del covid. Un bellissimo viaggio è già programmato e vedrà, per sabato 10 dicembre, l’associazione partecipare a Sestriere, in occasione di una delle due gare in programma di Coppa del Mondo di sci alpino femmine.



Tutti insieme ed anche in Francia! A partire dal 18 dicembre, invece, ogni 15 giorni l’associazione organizzerà varie gite in diversi comprensori sciistici, occasione di ritrovo e di bella esperienza per i tanti appassionati.



Alle fasi iniziali di costituzione della “Snow Board Ski" di Dronero, avevano partecipato con grande entusiasmo ben 14 giovani del territorio. Bagnaschi Maurizio nel ruolo di presidente e Belliardo Renato come vice-presidente, segreteria è Rovera Manuela, mentre vice-segretaria è Riba Katia: la costituzione del consiglio direttivo e l’immediato mettersi all’opera per proporre attività, garantendo negli anni agli affiliati, tra le cose, anche una copertura assicurativa.



Una realtà che prima era del tutto assente sul territorio comunale e che nel costituirsi ha visto il sostegno del Comune di Dronero, in modo particolare nella persona dell’allora assessore Pierluigi Balbi, della Comunità Montana, e del Comune di Cartignano.



Domenica pomeriggio, oltre alla postazione per il tesseramento, è stata allestita nella Sala Milli Chegai una lotteria premi e, con il prezioso aiuto della Pro Loco, la possibilità per tutti di prendersi una bevanda in compagnia.



Per info: www.snowskidronero.it