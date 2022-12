Il Natale al Parco di Joki fa tappa a Cuneo e Borgo San Dalmazzo

Quest’anno il Natale al Parco, tanto amato da grandi e piccini, farà tappa a Cuneo e Borgo San Dalmazzo, riproponendo così un format diffuso che, oltre alla tradizionale tappa cuneese, propone un secondo appuntamento del medesimo evento anche sul territorio di un altro comune del Parco fluviale Gesso e Stura.

Dopo Roccavione, quest’anno sarà Borgo San Dalmazzo ad ospitare lo speciale Natale che il Parco organizza ormai da oltre 15 anni in occasione della festa più magica dell’anno. Ad accompagnare i bambini attraverso un percorso a tappe immersi nella natura, saranno personaggi fatati e misteriosi, ma soprattutto sarà una storia un po’ particolare, che permetterà ai bimbi di vedere il Natale da un punto di vista quanto meno insolito.

“Joki e la magia del Natale” farà dunque tappa sabato 17 dicembre a Borgo San Dalmazzo, mentre martedì 20 dicembre si terrà, come tradizionalmente, a Cuneo nell’area del Parco intorno alla Casa del Fiume.

Per poter partecipare all’evento, promosso e organizzato dal Parco fluviale Gesso e Stura in collaborazione con Itur, l’iscrizione è obbligatoria. I biglietti saranno acquistabili, a partire da mercoledì 7 dicembre, fino a esaurimento dei posti, online sul sito www.parcofluvialegessostura.it oppure presso l’Infopoint del Parco, in piazzale Walther Cavallera 13, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30.

La partecipazione all’evento è a pagamento; il costo è di 5 euro a partecipante e comprende anche una piccola merenda finale. Ogni giornata ci saranno tre diversi turni, alle ore 16.45, 17.45 e 18.45.

Si consiglia di vestire indumenti caldi e scarponcini impermeabili, di portare una torcia e una tazza per la merenda. Per ulteriori info consultare il sito del Parco fluviale (www.parcofluvialegessostura.it), scrivere a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it o telefonare allo 0171.444501.

Intanto il Parco fluviale organizza anche due laboratori natalizi, in attesa delle feste. Sabato 3 dicembre si tiene infatti alla Casa del Fiume “Pensieri profumati”, in doppia veste famiglie e adulti, durante il quale sarà possibile realizzare simpatici gessetti per profumare la casa. Il laboratorio dedicato alle famiglie con bambini, la mattina, ha esaurito i posti, mentre è ancora possibile acquistare i biglietti per quello del pomeriggio (15-16.30) dedicato agli adulti, che tratterà anche di oli essenziali.

Attività a pagamento (5 euro a persona), con prenotazione obbligatoria online sul sito www.parcofluvialegessostura.it oppure presso l’Infopoint del Parco.