Saluzzo: definiti i nuovi dipartimenti di Gioventù Nazionale e i loro nuovi responsabili

Il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia Saluzzo ed il Gruppo Gioventù Nazionale

Saluzzo, comunicano con soddisfazione che sono stati definiti i nuovi Dipartimenti di Gioventù Nazionale, attribuendone il coordinamento a i nuovi responsabili.



Alberto Deninotti, Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale Cuneo nonché Assessore di Marene, esprime tutta la sua soddisfazione nel constatare come “la crescita sul territorio provinciale continua senza sosta, dopo la recente costituzione del Gruppo GN Alba, anche a Saluzzo si continua a lavorare per il futuro esattamente con chi questo futuro deve sentirlo come proprio, i giovani. Di fondamentale importanza è la creazione di una classe dirigente che possa garantire un futuro alla politica del nostro Territorio, così come al Partito. Il fatto che il Gruppo sia coeso e profondamente collaborativo, ci rende sicuri sul fatto che ci si saprà preparare per le amministrative di Saluzzo in modo ottimale al fine di proporre candidati competenti e preparati”.



Anche il Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Pinca, è certo che si stia lavorando nella giusta direzione: “Investire sui giovani è sempre la via migliore, proporre la miglior espressione delle energie del proprio territorio ed ovviamente coinvolgere i nostri concittadini più giovani sarà la base delle nostre proposte per le prossime elezioni amministrative qui a Saluzzo”.



“Questa riunione è stata molto proficua” afferma il Coordinatore Cittadino di Gioventù Nazionale Saluzzo Matteo Peirone, “oltre a nuovi amici ed aderenti, abbiamo cominciato a delineare il punto su diverse attività che possono senz’altro dare una scossa positiva all’ambiente saluzzese, portando innovazione e quel tocco di gioventù che tutt’ora sembra essere carente. Noi del gruppo Giovani, tra tutti il Vice coordinatore Nicodemo Bertolusso ed il Segretario Alessandro Bergese, siamo pronti a garantire tutto il nostro supporto per portare Saluzzo ad essere ciò che merita”.



I responsabili di Dipartimento, così come delineati dal Coordinamento di Gioventù Nazionale Saluzzo, sono i seguenti:

- Dipartimento Eventi: Egidio Invernizzi

- Dipartimento Agricoltura: Matteo Perotto e Alessandro Bergese

- Dipartimento Commercio: Nicodemo Bertolusso

- Dipartimento Artigianato: Andrea Tolin