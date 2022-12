Adesione del 95% per lo sciopero alla Technofabric di Costigliole Saluzzo

E’ stata pari al 95% l’adesione allo sciopero tenuto ieri, mercoledì 30 novembre, alla Technofabric di Costigliole Saluzzo ( leggi qui ).

"La maggioranza delle circa 70 lavoratrici e lavoratori – fanno sapere le segreterie provinciali di Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil – sono usciti prima dal loro turno per chiedere ancora una volta l'apertura della trattativa per il rinnovo del premio aziendale".

Le stesse sigle auspicano "di potersi di nuovo sedere in tempi brevi al tavolo per la discussione del premio di risultato". Altrimenti "non escludono nuove agitazioni".